Недавно Басков и Лепс заявили, что они готовы выплатить миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ. Украинская певица Оля Полякова откликнулась на сообщения о том, что российские артисты-пропагандисты обещают вознаграждение в размере миллиона рублей за каждый подбитый танк Leopard Вооруженных Сил Украины.

Полякова решила провести свою акцию, чтобы привлечь внимание украинцев к данной ситуации. В своем видео, опубликованном на ее Instagram-странице, она предложила свою собственную вознаградительную программу.

Она заявила, что готова немедленно перечислить тысячу долларов на счет любого украинца, который сможет предоставить видео, на котором он выражает свое недовольство Баскову и Лепсу, например, показывая плювок или подобные жесты в их сторону.

Оля Полякова также добавила, что если участник акции произнесет фразу "Слава Украине", сумма вознаграждения увеличится до двух тысяч долларов. Ее цель - поощрить украинцев, чтобы они выразили свою неприязнь к этим двум артистам.

«Акция продолжается! А если дать копняку одновременно обоим, то +5000$ 💪🏼; Челлендж начат😂 После баскова будет киркоров и лорак; если представится такая возможность сделаем бесплатно! Слава Украине!

Можно еще Киркорова в список добавить, потому что уже тоже заиб@в!!!; Сейчас начнется охота на этих двоих. Причем свои же охотиться будут; Я поехал 🫡 потому что работы нет; Оля, давайте еще тому, кто обольет их гимном 3000₴. У них этого "добра" навалом» - поддержали в сети.

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