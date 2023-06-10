Многие женщины постоянно сталкиваются с вопросом о том, как совместить успешную карьеру и личную жизнь, по словам Поляковой. Стереотипы и упреки, что женщина должна быть только хранительницей домашнего очага, а мужчина - единственным добытчиком, не соответствуют современным реалиям.

Об этом важном вопросе обсуждали Маша Ефросинина и Оля Полякова в программе "Взрослые девочки".

Оля Полякова убеждена, что идеального решения, при котором ни одна сторона не пострадает, не существует. Полякова также считает, что идеальных матерей не бывает. Даже если мама постоянно заботится о своем ребенке, отвозит его на все секции, это не гарантирует, что он будет адаптирован к реальной жизни.

Возможно совмещение работы и материнства, но при этом нужно быть готовым к жертвам и ущербу. Возникает вопрос о том, что такое идеальное материнство и нужно ли всем следовать стандартам, навязываемым обществом. Для Поляковой самореализация означает независимость, и это включает в себя и независимость от детей.

"Совмещение возможно, но вы должны быть готовы к ущербу, жертвенности... Но, поскольку мы с Машей трудоголики, мы не можем похвастаться тем, что уделяем много времени детям", - высказалась Полякова.

Таким образом, по мнению Поляковой, совмещение карьеры и материнства возможно, но каждая женщина должна сама выбирать свой путь, основываясь на своих убеждениях и ценностях.

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