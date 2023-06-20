Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

За прошедшие сутки, как сообщили в Генштабе ВСУ, произошло 45 боевых столкновений.

Так, сообщается, что на Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Также сообщается, что авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, три средства противовоздушной обороны и еще два важных объекта оккупантов», - сообщили в Генштабе.

Тем временем украинский защитник, рассказывающий о ситуации в городе и его окрестностях в своем телеграмм-канале «Бахмутский», сообщает, что в районе села Берховка есть малые продвижения, но россияне «стянули своих».

В Клещиевке немного наши силы также прошли вперед, идут ожесточенные бои в посадке. Там также оккупанты подвезли дополнительные силы.

«Орехово-Василовка – побратимы немного продвинулись вперед. В районе Дач – без изменений! Мясо прячется в многоэтажках, но там уже не спрячешься», - отметил "Бахмутский".

Последние новости Украины:

Массированная атака, Украина вздрогнула от новых взрывов.

Раскрыто, куда оккупанты стягивают дополнительные подразделения.

Маршрутки вспыхнули мгновенно – оккупанты накрыли огнем большой украинский город.