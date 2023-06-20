В ночь на 20 июня противник нанес удар иранскими баражирующими боеприпасами «Shahed-136/131».

Как сообщили в Воздушных силах ВС Украины, кафиры били по военным и инфраструктурным объектам Украины.

«Пуски осуществлялись с северного и южного направлениях – Брянская обл. и восточное побережье Азовского моря», – говорится в сообщении.

Всего оккупанты применили 35 ударных дронов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 32 дрона.

«Противовоздушная оборона сегодня работала в большинстве областей Украины, впрочем, основное направление атаки иранских дронов – Киевщина. Здесь уничтожены более двух десятков «шахедов», - рассказали защитники украинского неба.

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами «Искандер-М»/С-300.

В Запорожской ОВА сообщали, что мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

"К счастью, информация о пострадавших людях не поступала. Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов", - сообщали в ОВА.

Также сейчас стали известны последствия атаки по городу Львов.

"Во Львове три трамвая сменили маршрут. Трамвайные маршруты 3 и 9 сократили до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую.

Кроме этого, на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик", - предупредил городской голова Андрей Садовый.

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