Как сообщили в Воздушных силах ВС Украины, кафиры били по военным и инфраструктурным объектам Украины.
«Пуски осуществлялись с северного и южного направлениях – Брянская обл. и восточное побережье Азовского моря», – говорится в сообщении.
Всего оккупанты применили 35 ударных дронов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 32 дрона.
«Противовоздушная оборона сегодня работала в большинстве областей Украины, впрочем, основное направление атаки иранских дронов – Киевщина. Здесь уничтожены более двух десятков «шахедов», - рассказали защитники украинского неба.
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Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами «Искандер-М»/С-300.
В Запорожской ОВА сообщали, что мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.
"К счастью, информация о пострадавших людях не поступала. Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов", - сообщали в ОВА.
Также сейчас стали известны последствия атаки по городу Львов.
"Во Львове три трамвая сменили маршрут. Трамвайные маршруты 3 и 9 сократили до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую.
Кроме этого, на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик", - предупредил городской голова Андрей Садовый.
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