Полиция фиксирует последствия очередной массированной вражеской атаки, в результате которой много разрушений и раненых.

Российские войска массированно обстреляли Бериславский, Каховский и Херсонский районы Херсонской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.

Отмечается, что по мирным населенным пунктам били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, авиации и БПЛА.

Поселок Бургунка россияне обстреляли из артиллерии – там снарядами повреждены частные дома, помещения сельского совета, церковь, ранены двое местных жителей.

«Во время вражеского танкового обстрела села Шляховое тяжелое ранение получила 64-летняя женщина, ее с переломом костей таза, проникающим ранением живота и минно-взрывной травмой госпитализировали в больницу», - рассказали в полиции.

Вновь под авиационной атакой врага оказалось пгт Козацкое Каховского района. В результате взрывов управляемых бомб повреждены шесть жилых домов, автомобиль и ранены двое местных жителей.

Кроме того, в течение дня в Херсоне раздавались взрывы - российские оккупационные войска с левого берега Днепра обстреливали прибрежные районы города, центр и микрорайон Корабел.

«На местах попаданий начались пожары, повреждены автобусы на территории автопарка, грузовые автомобили, АЗС, складские помещения, ударной волной разбило окна и балконы в окрестных жилых домах», - сообщили в полиции о последствиях новых атак.

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