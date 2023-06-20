Российские войска массированно обстреляли Бериславский, Каховский и Херсонский районы Херсонской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.
Отмечается, что по мирным населенным пунктам били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, авиации и БПЛА.
Поселок Бургунка россияне обстреляли из артиллерии – там снарядами повреждены частные дома, помещения сельского совета, церковь, ранены двое местных жителей.
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«Во время вражеского танкового обстрела села Шляховое тяжелое ранение получила 64-летняя женщина, ее с переломом костей таза, проникающим ранением живота и минно-взрывной травмой госпитализировали в больницу», - рассказали в полиции.
Вновь под авиационной атакой врага оказалось пгт Козацкое Каховского района. В результате взрывов управляемых бомб повреждены шесть жилых домов, автомобиль и ранены двое местных жителей.
Кроме того, в течение дня в Херсоне раздавались взрывы - российские оккупационные войска с левого берега Днепра обстреливали прибрежные районы города, центр и микрорайон Корабел.
«На местах попаданий начались пожары, повреждены автобусы на территории автопарка, грузовые автомобили, АЗС, складские помещения, ударной волной разбило окна и балконы в окрестных жилых домах», - сообщили в полиции о последствиях новых атак.
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