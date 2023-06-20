Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Волынской области, ДТП произошло на автодороге сообщением Ковель-Луцк вблизи села Копачевка 19 июня.

«Предварительно установлено, что 44-летний водитель маршрутки применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку. В этот момент в маршрутное такси врезался грузовик МАЗ, под управлением двигавшегося сзади 49-летнего жителя Луцкого района», - рассказали в полиции о последствиях ДТП.

В результате ДТП пострадали 12 пассажиров и водитель маршрутного такси. Среди пострадавших двое детей.

Досудебное расследование продолжается.

На опубликованных с места крушения кадрах можно увидеть, что маршуртное такси вылетело с дороги и перевернулось, съехалось много "скорых" и спасателей.

Люди получили травмы разной степени тяжести.

Добавим, что за прошедшие сутки еще шесть человек травмировались в результате аварий на Киевщине.

Всего за сутки в области произошло 20 ДТП. 27 водителей, по данным полиции Киевской области, сели за руль нетрезвыми.

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