Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Волынской области, ДТП произошло на автодороге сообщением Ковель-Луцк вблизи села Копачевка 19 июня.
«Предварительно установлено, что 44-летний водитель маршрутки применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку. В этот момент в маршрутное такси врезался грузовик МАЗ, под управлением двигавшегося сзади 49-летнего жителя Луцкого района», - рассказали в полиции о последствиях ДТП.
В результате ДТП пострадали 12 пассажиров и водитель маршрутного такси. Среди пострадавших двое детей.
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Досудебное расследование продолжается.
На опубликованных с места крушения кадрах можно увидеть, что маршуртное такси вылетело с дороги и перевернулось, съехалось много "скорых" и спасателей.
Люди получили травмы разной степени тяжести.
Добавим, что за прошедшие сутки еще шесть человек травмировались в результате аварий на Киевщине.
Всего за сутки в области произошло 20 ДТП. 27 водителей, по данным полиции Киевской области, сели за руль нетрезвыми.
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