Російські війська масовано обстріляли Бериславський, Каховський та Херсонський райони Херсонської області, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області.
Зазначається, що по мирним населеним пунктам гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, авіації та БПЛА.
Селище Бургунка росіяни обстріляли з артилерії - там снарядами пошкоджені приватні будинки, приміщення сільської ради, церква, поранено двох місцевих жителів.
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«Під час ворожого танкового обстрілу села Шляхове тяжке поранення отримала 64-річна жінка, її з переломом кісток тазу, проникаючим пораненням живота та мінно-вибуховою травмою госпіталізували в лікарню», - розповіли в поліції.
Знову під авіаційною атакою ворога опинилося смт Козацьке Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено шість житлових будинків, автомобіль та поранено двох місцевих жителів.
Крім того упродовж дня в Херсоні лунали вибухи - російські окупаційні війська з лівого берега Дніпра обстрілювали прибережні райони міста, центр та мікрорайон Корабел.
«На місцях влучань зайнялися пожежі, пошкоджено автобуси на території автопарку, вантажні автомобілі, АЗС, складські приміщення, ударною хвилею потрощило вікна і балкони у навколишніх житлових будинках», - повідомили в поліції про наслідки нових атак.
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