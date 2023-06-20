Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, украинские защитники имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

«За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - сообщил Ковалев.

По его словам, враг сосредотачивает основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинским воинам достаточно сложно продвигаться, ведь враг бросил все силы, чтобы остановить наступление.

«Противник не будет сдавать позиции легко, и мы должны настроиться на то, что это будет жесткий поединок. Собственно, то, что сейчас и происходит. Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами. Потому что критериев эффективности военных действий гораздо больше», - подчеркивала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, продолжающаяся операция имеет несколько задач и военные двигаются так, как и были должны.

"И самый большой удар еще впереди", - отметила Маляр.

Замминистра также отметила, что враг концентрирует немало своих усилий на востоке и там продолжает наступать. Для врага основное направление наступления именно там, ведь агрессор не оставляет цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

«Итак, сейчас горячо и на востоке, и на юге», - подчеркнула Маляр.

Тем временем в Воздушных силах объяснили, почему вражеские «шахеды» минувшей ночью долетели аж до Львова.

«Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее необходимо, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком, как это сделало государство Израиль», – рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, мобильным огневым группам сложно ночью стрелковым оружием сбить «шахеды», которые к тому же летят по руслам рек, используя разные маршруты.

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