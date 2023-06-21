Многократная участница и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева пожаловалась на жизнь с ребенком в Киеве.

Многократная участница и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая не раз попадала в скандалы из-за своих высказываний, поделилась своими переживаниями после тяжелой ночи дома с детьми.

Так, в этот раз Илона Гвоздева, победительница телешоу "Танцы со звездами" и известный хореограф, поделилась своим переживанием о ночной атаке на город Киев и о том, как она пряталась с детьми в подвале, чтобы уберечься от вражеских беспилотных аппаратов.

На своей странице в Instagram Илона рассказала, что они провели большую часть ночи в подвале, чтобы быть в безопасности. Она постоянно напряженно внимала звукам, доносившимся снаружи, и боялась, что вражеский дрон "шахед" может пролететь мимо них.

Илона описала, что провела около пяти часов в подвале, обнимая своих детей и сжимая их в позе эмбриона. Она ощущала, как ее тело оцепенело, словно ее били палками. В то же время она внимательно воспринимала каждый звук "шахеда", который сопровождался грохотом кваканья лягушек около их места укрытия.

"Пять часов проспала в позе эмбриона в подвале, обнимая своих детей, тело онемело все, словно кто палками избивал", — рассказала хореограф.

Стоит отметить, что в ночь на 20 июня произошл

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