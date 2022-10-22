Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая победила на шоу "Танці з зірками", а недавно отправилась на аналогичный грузинский проект, где была хореографом-постановщиком. При этом знаменитость отметила, что Украине стоит получится в организации шоу, ведь там танцорам давали довольно хорошие подарки в виде недвижимости. Илона предложила поискать спонсоров и для украинского проекта.
А после 24 февраля звезда отправилась в Италию вместе с детьми, но пробыла там не так уж и долго, вернувшись в Украину к мужу. В интервью Илона призналась, что у нее очень ревнивый супруг.
Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Илона поделилась фото, где позировала в пижаме, впечатляя видом в кружевах.
"Качество очень классное", - похвасталась звезда своей покупкой.
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Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о своем новом детище, фото
А еще Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" показала кадры "прилета" в Киеве и обратилась к украинцам
Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" эмоционально обратилась к украинским защитникам