Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Также звезда не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда появилась в кофточке, а образ дополнила кожаными штанами.
"Стоит ли сейчас???
- хорошо выглядеть
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- покупать новую одежду
- есть вкусную еду
- тешить себя женскими радостями
- строиться
Стоит ли, ведь в стране война?
Скажу вам так!
1. Следует жить, если есть возможность, желание, силы, мотивация и цель.
2. Следует хорошо выглядеть, потому что это придает мне уверенность в себе и в том, что только я влияю на свое внутреннее состояние и от меня зависит какая погода в моей душе.
3. Следует есть вкусную еду, заниматься спортом и ухаживать за собой, потому что мое здоровье – залог успеха для меня", - написала Гвоздева.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Следует 100%. Страна – это в первую очередь, люди. Живые люди. Следует продолжать жить. Страна жива пока живы ее люди", "Как раз сейчас этот вопрос и мучает, стоит начинать снова заниматься любимым делом, или подождать пока пройдет война. Иногда кажется что все мысли занимает война, и слова "а что как", "Моя стильная красавица".
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о своем новом детище, фото
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