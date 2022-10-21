Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Также звезда не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда появилась в кофточке, а образ дополнила кожаными штанами.

"Стоит ли сейчас???

- хорошо выглядеть

- покупать новую одежду

- есть вкусную еду

- тешить себя женскими радостями

- строиться

Стоит ли, ведь в стране война?

Скажу вам так!

1. Следует жить, если есть возможность, желание, силы, мотивация и цель.

2. Следует хорошо выглядеть, потому что это придает мне уверенность в себе и в том, что только я влияю на свое внутреннее состояние и от меня зависит какая погода в моей душе.

3. Следует есть вкусную еду, заниматься спортом и ухаживать за собой, потому что мое здоровье – залог успеха для меня", - написала Гвоздева.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Следует 100%. Страна – это в первую очередь, люди. Живые люди. Следует продолжать жить. Страна жива пока живы ее люди", "Как раз сейчас этот вопрос и мучает, стоит начинать снова заниматься любимым делом, или подождать пока пройдет война. Иногда кажется что все мысли занимает война, и слова "а что как", "Моя стильная красавица".



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