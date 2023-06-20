Съемки одного из столичных шоу "Биография" закончились всплеском скандала, когда певец MELOVIN, который был приглашен в качестве гостя, внезапно покинул зал, не прощаясь.

Музыкант поделился, что его решение не было мотивировано желанием привлечь внимание только к себе. MELOVIN признался, он не мог оставаться на мероприятии, где была пропаганда нетерпимости к различиям и где происходили унижения.

Как можно услышать в видео, артисту задавали некультурные, резкие вопросы с высмеивающим контекстом, которые могли задеть каждого на месте MELOVINа. Молодой человек при этом не стал опускаться до грубостей в ответ, предпочитая уйти.

Он напомнил всем, что весь прогрессивный мир отмечает месяц гордости (ЛГБТ-прайд), и это делает инцидент еще более обидным для него.

"То есть мировые бренды объявляют поддержку лгбтк+ сообществу, узнаваемые логотипы становятся радужными. А четверо ребят из Украины, моих ровесников, пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность", – удивился артист.

Певец также опубликовал отрывки этих шуток на своей странице в социальных сетях, получив множество комментариев поддержки.

«Меловин на голову выше этих оппонентов; молодец, смелый и достойный. Меловин; Ребята еще не выросли. Поведение 7-классников. Это – непрофессионализм. Подворотня;

Тех четырех быков отправить на войну, чтобы не занимались ерундой; А кто их защищает на фронте? Среди защитников воинов много геев!!! Что им не нравится!?; Этих шутников на передовую! А Меловин имеет право на свое мнение и на жизнь».

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