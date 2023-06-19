Відомий виконавець Позитив поділився кадрами з концерту та показав, з ким виходив на сцену.

Популярний український музикант та виконавець Позитив (Олексій Завгородний), який був солістом гурту "Время и Стекло", а під час війни пішов із продюсерського центру Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Позитив, який нещодавно презентував перший сольний хіт та кліп, поділився кадрами зі свого виступу у Дніпрі.

Так, на нових кадрах у Instagram-сторіс можна побачити, що Позитив знайшов "заміну" Наді Дорофєєвій і вийшов на сцену з Мішель Андраде. До речі, коли Позитив уникав Потапа, в цей же період пішла і Мішель, до того ж, їм пророкували спільну кар'єру. Більше того, і раніше були спільні виступи та дует цих двох артистів.

Однак, не Мішель Андрад єдиної. Свою "поцілунки та обійми", як у рядках з нової пісні, Позитив "подарував" іншій дівчині. На сцені разом із ним була і ведуча Міла Єрємєєва. "Дарую поцілунки та обійми найкращій ведучій", - підписав сторіс Олексій Завгородний.

Зазначимо, що ще на інста-сторіс можна побачити, що Позитив у якийсь момент виступу спустився зі сцени і співав прямо в оточенні своїх шанувальників. Крім того, Позитив знову заінтригував українців виходом нових сольних хітів, і навіть запитав, який випускати раніше.

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