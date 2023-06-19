Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні "Танців зі зірками" замінила Тіну Кароль, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Іванна Онуфрійчук виклала архівні сімейні кадри та розповіла про двох батьків, які були у її житті – біологічному та вітчимі.

Так, на першій фотографії ще школярку Іванну Онуфрійчук знято разом із сім'єю. Тут її можна побачити її біологічного батька, який із ними не жив, а нещодавно пішов із життя.

Телезірка дуже тепло відгукується про свого рідного тата: "Так склалося, що життя подарувало мені 2-х батьків. Завдяки одному з них я з'явилася на світ. Але на превеликий жаль, півроку тому він відійшов у вічність. Друге фото в каруселі – наше останнє загальне фото… Хоча батько не жив з нами давно, і ми спілкувалися дуже рідко, але його втрату пережити було важко… Настало якесь усвідомлення, що рідного батька, який дав життя, більше немає. Все, що залишилося, це його кров, гени у мені та таланти, які він передав”.

Також Іванна Онуфрійчук показала спільне фото із вітчимом, який став їй другим батьком. Як і про біологічного батька, телеведуча поділилася теплими словами і про другого чоловіка своєї мами: "Завдяки другому батькові, моєму вітчиму, якого я з перших днів після них з мамою одруження називала "тато", ми проживали своє дитинство в любові та батьківській турботі. Він нас виховував, закладав важливі цінності, завжди дбав і оберігав. Я вдячна йому, що він так багато зробив для мене, доклав зусиль, завжди підтримував та підтримує”.

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