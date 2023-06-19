Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч поскаржився на мотоциклістів, які порушують спокій містян.

"Шановні представники мотоспільноти, пишу до вас з усією повагою і любовʼю. Поважаю вибір кожної людини. Любов до своїх хобі. Тюнінг авто, макраме, мотоцикли, філателія, малювання, йога, читання, тощо. Будь яке захоплення заслуговує на повагу, поки це не починає заважати іншим. Показати, як ричить твій мотоцикл - це звичайно круто, і це нормально сприймається зараз десь на оушен драйв в Майамі, бо в них там не літають дрони і ракети майже щодня", — пише Анатолій Анатоліч.

Але Анатолій Анатоліч наголосив, що така поведінка в Києві та інших українських містах є неадекватною.

"Але в Києві це тупо видавати звуки зі свого мотоцикла, викликаючи реакцію переляку у дітей в бабусь, та й навіть у сучасних молодих людей, які знають що це, але нерви ні у чорту, тому реакція не дуже. Я вчора в центрі офігів від кількості неадекватів, які дуже хотіли показати всім оточуючим як ричить(читай пердить) їх залізна кобила. Майте розум і совість", — додав Анатолій Анатоліч.

Українці з різних міст в коментарях підтримали Анатолія Анатоліча:

"На жаль, така картина в кожному місті і не лише з мото а й з авто(((..😔 кожен раз здригаєшся(((";

"Та ж історія і в Харкові...🤬🤬🤬Вважаю, що на це питання потрібно звернути увагу поліції";

"В Одесі також немає сил від тих шалених звуків😭".

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