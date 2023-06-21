Враг нанес более 80 авиационных ударов и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ за минувшие сутки.

Также сообщается, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои, произошло 40 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

«Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВС Украины. Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения», - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, сообщается, что авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 - по его зенитно-ракетным комплексам.

Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного состава и военной техники, три станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще шесть важных объектов противника.

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