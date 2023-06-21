Взрыв раздался возле оккупированной Феодосии, пишет Politeka.net. Движение поездов и в этом направлении временно приостановлено.
Оккупационные власти уверяют, что пострадавших нет, а движение возобновят в ближайшее время.
В сети также появились кадры, на которые попал момент взрыва. ЧП произошло в результате работы крымских партизан.
«Интересный звук взрыва», «Слава партизанской силе!», «Мало», «Красиво!», «Молодцы», «Спасибо, крымчата», «Верим в наших партизан», - комментируют новое ЧП в оккупированном Крыму.
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Добавим, что на территории оккупированного полуострова усиливается сопротивление. Так, активисты движения «Желтая лента» распространили в Феодосии, Ялте и Симферополе более 100 граффити за сутки и еще больше лент. Десятки граффити в день, сотни в неделю – актуальные объемы рисковой работы.
Желтый цвет – цвет свободы и сопротивления. Именно поэтому оккупационные власти пытаются все быстро зарисовать, стереть, сорвать, уничтожить.
Добавим, что утром и в Новой Москве и Подмосковье также прогремели взрывы. Власти рф заявили, что произошла атака беспилотников, целью которых была военная часть в Московской области.
По словам губернатора региона Андрея Воробьева, БПЛА был уничтожен в поселке Калининец.
"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Обломки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", - заявил чиновник.
Обломки еще одного беспилотника обнаружили в районе села Лукино в Новой Москве. Дрон взорвался в небе.
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