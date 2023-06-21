Ворог завдав більше 80 авіаіційних ударів і здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ за минулу добу.

Також повідомляється, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої, відбулось 40 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої», - йдеться у повідомленні Генштаба.

Крім того повідомляється, що авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по його зенітно-ракетних комплексах.

Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об’єктів противника.

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Також повідомлялось, що ЗСУ досягли успіхів, але головний удар ще попереду.

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