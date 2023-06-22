Мощный взрыв раздался минувшей ночью в районе Бердянска. О причине и предварительных последствиях рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет Politeka.net.

Взрыв, по его словам, был слышен даже в 50 км. в с. Урзуф в Мариупольском районе.

«Местные сообщают о попадании в место концентрации окупантов в базе отдыха "Роза" с. Азовское Бердянского района», - сообщил Андрющенко.

После взрыва начался пожар. Зарево, говорит советник мэра Мариуполя, наблюдали больше часа.

Между тем, Генштаб ВСУ сообщает, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и шесть - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, две станции РЭБ и склад боеприпасов врага", - сообщают в Генштабе.

Последние новости Украины:

Страшный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Киеве – квартиры охватило пламя.

ВСУ эпически разгромили российские танки – дым поднялся до небес.

Боец ВСУ раскрыл новый подлый замысел россиян.