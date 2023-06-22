Мощный взрыв раздался минувшей ночью в районе Бердянска. О причине и предварительных последствиях рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет Politeka.net.
Взрыв, по его словам, был слышен даже в 50 км. в с. Урзуф в Мариупольском районе.
«Местные сообщают о попадании в место концентрации окупантов в базе отдыха "Роза" с. Азовское Бердянского района», - сообщил Андрющенко.
После взрыва начался пожар. Зарево, говорит советник мэра Мариуполя, наблюдали больше часа.
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Между тем, Генштаб ВСУ сообщает, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и шесть - по зенитно-ракетным комплексам врага.
Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БПЛА.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, две станции РЭБ и склад боеприпасов врага", - сообщают в Генштабе.
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