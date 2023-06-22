В результате атаки разрушен жилищный сектор, пишет Politeka.net со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.

«Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Главное – обошлось без жертв», - отметил Лысак.

Неспокойно было и на Никопольщине – по району российская армия открывала огонь трижды.

«Из тяжелой артиллерии целила по Никополю. Люди не пострадали. Спасатели еще обследуют места прилетов», – сообщили в ОВА.

Напомним, минувшей ночью враг также атаковал Украину «шахедами», есть попадания.

Тем временем стало известно, что на месте страшного взрыва в Киеве видят еще одного человека. Пока неизвестно, жив ли он.

Предварительно причиной ужасного взрыва в жилой многоэтажке стала утечка газа.

На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших – их госпитализировали.

Также Politeka.net писала, что ВСУ ударили по логову оккупантов на берегу моря.

Поисково-спасательная операция продолжается.