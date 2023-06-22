Местные "власти" сообщают о "прилете" по автомобильному мосту в Чонгаре, пишет Politeka.net.
Отмечают, что автомобили по дороге не пропускают, но движение якобы организовано "резервным путем".
Коллаборант Владимир Сальдо утверждает, что ВСУ нанесли удары по нескольким мостам на админгранице Крыма и Херсонской области. Для атаки якобы использовались крылатые ракеты Storm Shadow.
Тем временем в сети появились фото моста, на котором видна как минимум одна яму. Пользователи соцсетей вспомнили, что так же перед освобождением Херсона выглядел Антоновский мост.
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«Дыры, как на Антоновском»,
«Пристрелка»,
«Помните Антоновский мост?»,
«Дух Антоновского», «Эх, я из него в детстве в воду прыгал», «Это у него болячка Антоновского моста»,
«Видимо, это только первый тестовый удар» , – комментируют пользователи соцсетей.
В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко отметил, что в Крым с территории Херсонщины ведет три дороги — две идут в районе Армянска — через Каланчак и Чаплинку, а другая — Чонгар.
«Этим направлением как раз можно пользоваться, когда едешь в сторону Запорожской области. И дыры в мосту на Чонгаре означают, что теперь рашисты не смогут им нормально пользоваться и возить туда-сюда военную технику», - отметил парламентарий.
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Также сообщалось, что огромная воронка образовалась после нового ракетного удара.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ ударили по логову оккупантов на берегу моря.