В оккупированном Крыму на переезде Чонгар после звуков взрывов остановлено движение транспорта.

Местные "власти" сообщают о "прилете" по автомобильному мосту в Чонгаре, пишет Politeka.net.

Отмечают, что автомобили по дороге не пропускают, но движение якобы организовано "резервным путем".

Коллаборант Владимир Сальдо утверждает, что ВСУ нанесли удары по нескольким мостам на админгранице Крыма и Херсонской области. Для атаки якобы использовались крылатые ракеты Storm Shadow.

Тем временем в сети появились фото моста, на котором видна как минимум одна яму. Пользователи соцсетей вспомнили, что так же перед освобождением Херсона выглядел Антоновский мост.

«Дыры, как на Антоновском»,

«Пристрелка»,

«Помните Антоновский мост?»,

«Дух Антоновского», «Эх, я из него в детстве в воду прыгал», «Это у него болячка Антоновского моста»,

«Видимо, это только первый тестовый удар» , – комментируют пользователи соцсетей.

В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко отметил, что в Крым с территории Херсонщины ведет три дороги — две идут в районе Армянска — через Каланчак и Чаплинку, а другая — Чонгар.

«Этим направлением как раз можно пользоваться, когда едешь в сторону Запорожской области. И дыры в мосту на Чонгаре означают, что теперь рашисты не смогут им нормально пользоваться и возить туда-сюда военную технику», - отметил парламентарий.

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Также сообщалось, что огромная воронка образовалась после нового ракетного удара.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ ударили по логову оккупантов на берегу моря.