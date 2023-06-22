Раскрыта еще одна интрига «Голоса страны-13», названо имя третьего тренера.

Звездным тренером в Голосе страны-13 стал музыкальный продюсер, пишет Politeka.net.

Отметим, что такое в вокальном шоу «Голос країни» происходит впервые.

Итак, стало известно, что в образе Килиммена скрывался известный украинский музыкальный продюсер, автор суперхитов, соучредитель лейбла ENKO и создатель супергероя Килиммен Иван Клименко.

Продюсер отметил, что давно следит за «Голосом страны» и благодарен за возможность сесть в кресло тренера.

"Мне очень интересно дать толчок новой украинской музыке на «Голосе страны», – подчеркнул Клименко.

Продюсер говорит, что на «Голосе страны» будет искать новых, молодых украинских творцов.

«Для меня главное, чтобы в их музыке были проявления украинца. Ищу украинскую самобытность в музыкантах», - говорит новый тренер «Голоса страны».

Напомним, что в «Голосе страны-13» тренерские кресла заняли также Артем Пивоваров и Юлия Санина.

Вокруг Клименко в тренерском кресле сразу началась дискуссия между пользователями соцсетей. Так, некоторые уверены, что «Голос страны-13» станет топовым именно благодаря такой команде тренеров, другие сразу же потребовали, чтобы этого тренера заменили.

Некоторые оказались разочарованы, что тренерское кресло занял человек, которого зрители не знают.

«Гордимся»,

«Ваня, ты шикарный»,

«Это будет лучший сезон!»,

«Теперь я буду смотреть это шоу! Ванек – это будет адски круто!»,

"Это было ожидаемо. Зачем нужно было делать этот цирк?»,

«Поменяйте его!»,

«А зачем вы делаете опрос, а затем анонсируете людей, которых мы впервые видим и слышим? Развод, как всегда!»,

«Очень хочется видеть тренерами голоса страны Дмитрия и Назария Яремчуков, Тарасу Тополю, Нину Матвиенко! Это голос Украины и на нем должны звучать Украинские песни!»,

«Теперь очень хочется, чтобы все-таки последним судьей стала Злата Огневич!»,

«Это кто?»,

«Будет жарко!»,

"То есть Клименко можно называть творцом из того, что он сделал? Я извиняюсь, но чем больше таких людей будет иметь влияние в медийном пространстве, тем больше будет примитизироваться культура, сознание людей…", - пишут пользователи Инстаграм на странице "Голоса страны".

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