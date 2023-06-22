Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський показав шокуючі кадри з Європи у своєму блозі.

Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський показав кадри з Європи. Зірка поділився ними у своєму Інстаграмі, де публікує не лише свою творчість, а й особистими кадрами.

"Будапешт - гарне місто, але є одне але", - написав переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський.

"Все дуже красиво, але це... Просто: "Слава радянським героям-визволителям", - прочитав напис переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський на одній із пам'ятників.

А до цього переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський показав свою маму в Інстаграмі, яку вирішив привітати з Днем народження.

"З Днем народження, моя Лазановська Іванна. Люблю, цілую та міцно обіймаю", - написав зірка.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"З днем ​​народження твою маму. Нехай Мати Божа завжди її оберігає. Мама це найдорожче",

"Вітаю з Днем народження! Нехай все вдається і мрії втілюються в життя! Терпіння, впевненість, натхнення! Здоров'я на всі пори року, хороших новин та удачі! І якнайшвидшої Перемоги!",

"Найщиріші вітання та побажання красуні мамулі) Здоров'я, щастя на довгі роки життя разом із сім'єю".

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