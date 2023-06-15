Про це оголосили творці «Голосу країни», які вирішили креативити і зберігати інтригу в усьому. Навіть, розкривши, хто сяде у третє тренерське крісло «Голосу країни», вони поки відмовились назвати його ім’я.

«Доєднається до тренерів нового сезону та дасть шанс талановитим вокалістам зазвучати на весь світ тренер у образі Килиммена – учасника легендарного гурту Kalush Orchestra, що приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022», - повідомили творці нового сезону «Голос країни».

Хто саме знаходиться в образі Килиммена – поки що секрет. Відомо, що за часи існування гурту Kalush Orchestra у цьому образі було декілька різних артистів, від вокалістів і до брейкдансерів.

Намагаючись вгадати, хто саме ховається у образі Килиммена, користувачі соцмереж навіть побачили схожість з Тіною Кароль і Златою Огнєвіч.

«Губи схожі на Огнєвіч, наче»,

«Мені здається, що це Кола», «Не Килиммен буде, а хтось інший. Наприклад, Тіна»,

«Там Тіна Кароль», «Макс Барських»,

«Меловін», «Давайте Тіну Кароль в журі, а не оце все, пліз»,

«Я дуже перепрошую, але це крінж», «Аліна Паш»,

«Є 100% інфа, що там Потап», - обговорюють загадку від продюсерів «Голосу україни» глядачі.

Нагадаємо, вже відомо, що тренерами у новому сезоні "Голосу країни" стали Юлія Саніна і Артем Пивоваров.

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