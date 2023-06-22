На сегодняшний день полицейским удалось установить все обстоятельства ужасного преступления.

Страшное событие произошло в Житомирской области. 21 июня правоохранители получили сообщение, что в водоеме тонет человек, пишет Politeka.net.

Однако, прибыв на место, полицейские обнаружили на теле утопленника признаки насильственной смерти. Нашлись и очевидцы – люди видели, как два человека тянули несчастного к местному водоему.

Установлено, что днем ​​местный житель 1968 года рождения пришел в гости к знакомым. Конечно, не обошлось без спиртных напитков.

Во время пьянки между ним и 29-летней женщиной возник конфликт. Во время ссоры женщина несколько раз ударила мужчину в лицо, после чего он упал и потерял сознание.

«Но это не остановило ее: она еще несколько раз ударила его ногами. Чтобы избавиться от тела, женщина привлекла 18-летнего юношу, также находившегося в этой компании.

Она приказала ему помочь отнести избитого к местному водоему. Там женщина сбросила тело в воду», – рассказали в полиции обстоятельства жестокого преступления.

В содеянном женщина призналась, ей грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и другие участники происшествия.

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