Ночью 23 июня противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, на этот раз атака направлена ​​на военный аэродром в Хмельницкой области.

«Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс», – сообщили защитники неба над Украиной.

К счастью, все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области.

Кроме того, был уничтожен разведывательный БПЛА не установленного типа.

В Генштабе ВСУ также сообщили о ночном ударе по Украине.

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный и авиационный удар по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе типа Shahed», - говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали, что за прошедшие сутки противник нанес ракетный и авиационный удар по территории Украины, применив 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", три крылатых ракеты Х-22 и четыре дрона-камикадзе "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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