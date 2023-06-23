Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях, пишет Politeka.net.

«На направлениях Новоданиловка – Роботино и Малая Токмачка – Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сообщил спикер.

Кроме того, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области, на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области, на Марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.

В свою очередь в Минобороны кратко доложили: "На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага"

Тем временем стало известно, что сегодня утром в Донецкой области украинские защитники сбили вражеский Ка-52 "Аллигатор"

"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также благодарю наших зенитчиков за еще один сбитый "Аллигатор" на Донетчине сегодня утром", - сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

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Как выглядит Бахмут прямо сейчас – "россияне довольны".

Также сообщалось, что ВСУ успешно перемалывают врага – новые данные о разгромных ударах.

Кроме того, Politeka.net писала, что уютного логова оккупантов больше нет.