Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях, пишет Politeka.net.
«На направлениях Новоданиловка – Роботино и Малая Токмачка – Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сообщил спикер.
Кроме того, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области, на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области, на Марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Бежать из Крыма некуда: оккупанты в панике готовятся к обороне, что известно
Россияне открыли огонь по жилому дому, появилось видео с места событий: бабушка с внуком находились во дворе
Байден разработал сценарий победы Украины: когда закончится война
Трагедия в Киеве, количество жертв растет: "Ремонт там делали!"
В свою очередь в Минобороны кратко доложили: "На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага"
Тем временем стало известно, что сегодня утром в Донецкой области украинские защитники сбили вражеский Ка-52 "Аллигатор"
"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также благодарю наших зенитчиков за еще один сбитый "Аллигатор" на Донетчине сегодня утром", - сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
Последние новости Украины:
Как выглядит Бахмут прямо сейчас – "россияне довольны".
Также сообщалось, что ВСУ успешно перемалывают врага – новые данные о разгромных ударах.
Кроме того, Politeka.net писала, что уютного логова оккупантов больше нет.