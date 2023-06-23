О страшной трагедии рассказали на странице памяти Мемориал, где рассказывается о гражданских жертвах и военных потерях Украины в войне России против украинского народа.
Юлии Гомзяковой было 51, она родилась в Мариуполе. Училась в Приазовском государственном техническом университете на механико-машиностроительном факультете. Также получила второе высшее образование в университете в Донецке – по специальности "экономика".
Работала в налоговой инспекции в Мариуполе и жила в многоэтажке на проспекте Металлургов, 117 вместе с сыном Евгением. С началом полномасштабного российского вторжения к ней из Левобережного района Мариуполя переехали родители.
Папа Евгений Григорьевич незадолго до полномасштабного вторжения пережил операцию на сердце и спускаться в укрытие не мог.
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Трагедия произошла 18 марта 2022 года. В тот день оккупанты обстреляли многоэтажку.
Снаряд прошел через крышу и 9-й этаж и достиг до 8-го – именно там находилась семья. Тела погибших Юлии, ее сына и отца сгорели, их раздавило плитами.
Маме Юлии удалось выжить только благодаря тому, что в тот момент она не находилась в доме дочери – она пошла к их с мужем дому на левом берегу, чтобы взять лекарство.
У Юлии остались дочь, мама, сестра и другие родственники.
«Бесконечно люблю и скучаю по маме», – сказала Алина Гомзякова, дочь погибшей.
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