Так, Бериславский, Каховский и Херсонский районы, Херсон ежедневно страдают от обстрелов со стороны российской армии.
За прошедшие сутки оккупанты ударили по мирным населенным пунктам из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, авиации и БПЛА.
Разрушения и значительные повреждения получили жилые дома, магазины и другие объекты инфраструктуры.
«С левого берега Днепра россияне ударили по гражданской инфраструктуре Херсона из минометов и артиллерии. Под обстрелами находились практически все районы города, в особенности пострадала прибрежная зона.
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Вражеские снаряды попали в многоэтажные и частные дома, от прямых попаданий некоторые из них полностью разрушены, повреждены магазины, осколками иссечены автомобили. В центре ранена 86-летняя женщина и 25-летний мужчина, а вблизи Антоновского моста под вражеский обстрел попали двое волонтеров», - рассказали в полиции Херсонщине.
В настоящее время все пострадавшие в больнице.
Кроме того, под авиационной атакой врага находились пгт Казацкое и Веселое Каховского района.
«В результате взрывов управляемых бомб повреждена территория завода и многоэтажный дом», - сообщили в полиции
Также оккупанты накрыли огнем села Берегово и Днепровское, ранены 47-летняя женщина и 62-летний мужчина.
Полиция напоминает, что на деоккупированных территориях Херсонщины войска России оставили большое количество взрывоопасных предметов, поэтому жителям нужно помнить о собственной безопасности и не посещать места, которые пока не проверены взрывотехниками.
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