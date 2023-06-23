Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.
«Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс», - повідомили захисники неба над Україною.
На щастя, усі13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.
Крім того, було знищено розвідувальний БпЛА не встановленого типу.
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У Генштабі ЗСУ також повідомили про нічний удар по Україні.
«Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу “Shahed”», - йдеться у повідомленні.
У Генштабі також розповіли, що минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони-камікадзе “Shahed-136/131”.
Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено.
Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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