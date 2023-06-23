Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в полиции Донецкой области.

"Авиаудар управляемой бомбой ФАБ-500 российские войска нанесли по Нью-Йорку", - рассказали в полиции.

К счастью, данных о пострадавших не поступало.

Судя по фото, авиабомба не разорвалась.

Кроме того, обстреливали города и села Донбасса из авиации и артиллерии

Под огнем находились Авдеевка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Кураховка, Нью-Йорк и Северное, села Ганновка, Новопокровское, Новоукраинка, Рай-Александровка, Семеновка, Черкасское.

«В Часовом Яру россияне попали из артиллерии в частный дом, ранили гражданское лицо. Очередной артиллерийский обстрел пережили жители Рай-Александровки. Армия РФ повредила три частных дома, перебила коммуникации», - рассказали правоохранители.

В результате обстрелов за минувшие сутки разрушений подверглись частные дома, школы, хозяйственное сооружение, автомобили, газопровод.

В свою очередь, в Донецкой ОВА сообщили, что накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Черкасской общине — повреждено здание АЗС.

Утром враг ударил авиаракетой по Авдеевке - попал в район АКХЗ.

Добавим, что ФАБ-500 в основном использовалась над Афганистаном советскими и союзными афганскими войсками на протяжении 1980-х годов. Также эту авиабомбу использовали над Сирией как русские, так и сирийские военные самолеты.

После 24 февраля 2022 года войска России используют ФАБ-500 для бомбардировки украинских городов.

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