Олег Винник, украинский певец, проживающий и работающий в Германии, покинул Украину 26 февраля. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Виктории Курочки 23 июня. Однако певец не раскрыл подробности о своем пересечении границы.
Во время интервью Винник подчеркнул, что несмотря на свой отъезд, он остается гражданином Украины. В отношении своего отъезда и вопроса о том, как ему удалось покинуть Украину, Винник отметил, что подобные детали не являются важными, намеренно избегая законности свого выезда.
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Не стал рассказывать Винник ничего конкретного, что интересовало украинцев. Только заявил, что он был темой номер один и якобы устал. Он выразил мнение, что в первые дни войны можно отправиться на фронт, но рано или поздно на помощь придут профессионалы, которые поддержат тех, кто более подготовлен. Причем никак Винник и не подтвердил, что помогал ВСУ материально.
"В первый день войны пойти на фронт – но рано или поздно приехали бы люди сильнее, приехали бы профессионалы и завалили того, кто горячий. Каждый должен быть на своем месте" - заявил Винник.
"Я буду благодарен людям, которые меня поймут. И никогда не буду осуждать тех, кто не понимает. Конечно, я на все это обижаюсь. Но я никогда предателем в жизни не был", – заявил Винник.
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