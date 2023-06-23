Олег Винник, украинский певец, проживающий и работающий в Германии, покинул Украину 26 февраля. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Виктории Курочки 23 июня. Однако певец не раскрыл подробности о своем пересечении границы.

Во время интервью Винник подчеркнул, что несмотря на свой отъезд, он остается гражданином Украины. В отношении своего отъезда и вопроса о том, как ему удалось покинуть Украину, Винник отметил, что подобные детали не являются важными, намеренно избегая законности свого выезда.

Не стал рассказывать Винник ничего конкретного, что интересовало украинцев. Только заявил, что он был темой номер один и якобы устал. Он выразил мнение, что в первые дни войны можно отправиться на фронт, но рано или поздно на помощь придут профессионалы, которые поддержат тех, кто более подготовлен. Причем никак Винник и не подтвердил, что помогал ВСУ материально.

"В первый день войны пойти на фронт – но рано или поздно приехали бы люди сильнее, приехали бы профессионалы и завалили того, кто горячий. Каждый должен быть на своем месте" - заявил Винник.

"Я буду благодарен людям, которые меня поймут. И никогда не буду осуждать тех, кто не понимает. Конечно, я на все это обижаюсь. Но я никогда предателем в жизни не был", – заявил Винник.

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