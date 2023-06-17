Відома телеведуча Леся Нікітюк поділилася незвичайними фото та розповіла, як любить свою роботу на телебаченні.

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк , яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а нещодавно стала ведучою нового розважального шоу "ЄПитання", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу Леся Нікітюк поділилася двома знімками, якими красномовно показала, за що любить свою роботу.

Нещодавно стало відомо, що на Новому каналі відновили зйомки розважального шоу "Хто зверху?" До речі, замість Сергія Притули колегою Лесі Нікітюк на знімальному майданчику став блогер Богдан Буше.

На нових фото Леся Нікітюк, мабуть, показала свої образи зі зйомок. На першому знімку зірка зафіксована десь у закуску знімального павільйону. Перед камерою вона з'явилася в розкішній яскраво-жовтій сукні хитромудрого фасону, яка підкреслила струнку фігуру. А ось на другій фотографії Леся Нікітюк зображена вже в костюмі скибочки хліба, мабуть, це вбрання вона одягла для якогось конкурсу.

У підписі до публікації Леся Нікітюк іронічно написала: "Люблю свою роботу". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фотографії телезірки:

"Друге фото – це мій стан щоранку".

"Від красуні до батона один крок".

"Дуже шкода, і незвичайно бачити вас без Притули поруч, але впевнений, що Богдан буде гідним".

"Хоча мішок одягни і мотузкою підв'яжи, все одно чарівна кралечка!".

"Друге фото може стати класним мемом".

"Коли пройшла тест - "Який ти хліб".

"Богиня бутерів".

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