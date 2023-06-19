Популярна українська актриса, зірка гумористичної програми "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка залишилася в Україні і продовжує виступати зі своїм колективом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Вікторія Булітко поділилася відео з черговим маренням путіна і висловила свою думку.

У своєму посту Вікторія Булітко показала фрагмент відео із зустрічі путіна з російськими воєнкорами. Там його запитали про Залужного, і він заїкаючись почав нести марення про те, що український головнокомандувач нині десь за кордоном. "Тупе позорище", - підписала відео актриса.

А у підписі до публікації Вікторія Булітко залишила свою реакцію на це відео: "Яке ж воно брехливе і кончене. Що воно несе? Але, якщо це навіть буде змонтованим відео, то все одно цей ідіот таким тупим і брехливим залишиться в історії назавжди. Амінь".

Українці не пройшли повз і почали залишати і свою думку про це відео:

"Звичайно, українська мова для нього іноземна, і Україна теж закордон!".

"Пуйлуша навіть злякався, коли почув про Залужного, аж заїкатися почав і дичину нести".

"Залужний вже кульки надує на ваш похорон, дебіли!".

"Від прізвища Залужний починає заїкатися".

"Він худоба, йому горіти в пеклі вічно за те, що вбиває мирних людей і дітей! Не буде йому спокою!"

"Ось дивишся на цього дідуся і думаєш: а ти міг би зараз обіймати своїх онуків, дарувати кохання. А ти вибрав шлях упиря".

"Йому аж страшно говорити, почав заїкатися, коли йшлося про Залужного".

"Таке враження, що він під якоюсь речовиною".

"Боже, як його ще земля носить? Як воно взагалі стільки років керує своєю країною, якщо він навіть двох слів зв'язати не може?

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