Відомий музикант Олександр Положинський розповів про своє рішення вступити до лав ЗСУ, і чому його не одразу взяли до ТРО.

Відомий український виконавець, фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський, який чи не з перших днів війни подався захищати столицю. Однак шлях до військової служби у артиста був не таким простим. Як виявилося, його спочатку не хотіли брати до ТРО, куди він намагався вступити ще до повномасштабного вторгнення.

Про це музикант розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі "Розмова".

Так, на початку лютого Олександр Положинський звернувся до військкомату з бажанням вступити до Територіальної оборони, яка тоді лише починала розвиватися. Проте, на етапі збору документів артист захворів на ковід і повинен був пролікуватися. Після того, як він повернувся до військкомату, йому сказали, що щось змінилося і треба переписати заяву.

"Процедура прийняття до Тероборони не така проста, як мені здавалося. І те, що я підписав контракт з Теробороною, не означає, що Тероборона підписала контракт зі мною. Потрібно було, щоб усі ці підписані контракти зібралися до певної кількості, і потім поїхало до іншої місто, де знаходиться керівник нашої Тероборони західноукраїнської, коли ці документи прийдуть до нього, і воно підпише, вони повернуться назад і ось тільки коли вже керівництво вже безпосередньо нашого батальйону отримає ці підписані двома сторонами документи, тоді вже можна говорити про те, що я Теробороні", - розповів Олександр Положинський.

Однак, і тут не все так просто, артистові відмовили, а потім розпочалася повномасштабна війна і всім було не до нього. "Мені сказали: ну от дивіться, у вас немає бойового досвіду, ви нам зараз не потрібні; у нас немає зброї, щоб видати вам та почати з вами навчання", - згадав Олександр Положинський.

Згодом артист таки потрапив ЗСУ, перед цим трохи поволонтерів, а потім потрапив за командуванням відомого військового Валерія Маркуса.

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