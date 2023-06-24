Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ОГА Днепропетровщины, по предварительным данным, 9 крылатых ракет и 3 беспилотника удалось сбить.

«К сожалению, есть и попадание в Днепре. И снова цель рашистских преступников - частный сектор... На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них двое - дети. Ребята 9 и 16 лет. Четверо человек госпитализированы», - говорится в сообщении.

Произошел пожар, который спасатели уже потушили. Полностью уничтожены четыре частных дома. Еще 25 – повреждены. Повреждены пять 5 хозяйственных построек, изуродованы почти два десятка авто и газопровод.

«Еще один "прилет" – по инфраструктурному объекту. Там тоже есть разрушение», - добавили в Днепропетровской ОВА.

Кроме того, агрессор обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под ударом – Марганецкая община и Никополь.

К счастью обошлось без жертв.

Напомним, под ударом минувшей ночью также оказался Киев.

На данный момент известно уже о трех погибших. Травмы разной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы.

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