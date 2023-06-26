Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, за прошедшую неделю «погибших у врага в 8 раз больше, чем у нас».
Также Маляр уточнила, что украинская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшую неделю нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага, нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности врага по впечатлению нашей авиа поразили 7 складов боеприпасов врага.
«Кроме того уничтожены сотни единиц вражеской техники, среди которых танки, вертолеты, артиллерийские системы», - рассказала Маляр.
Среди них также два вражеских вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, а также 48 из 51 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
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Тем временем Силы обороны продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
"Враг выбивается с позиций на флангах города Бахмут, а Украина возвращает под контроль свои территории", - подчеркнул Сырский.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 июня потери окупантов в живой силе достигли 225 580 тысяч. За минувшие сутки уничтожены 950 окупантов.
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