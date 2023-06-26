Жуткая авария произошла на американских горках в Швеции.

Трагический инцидент произошел в Стокгольме. Там, согласно сообщениям местных СМИ, в парке развлечений один из вагонов сошел с рельсов прямо во время движения.

В результате аварии из вагона выпали люди. На место тут же прибыли машины скорой помощи, пожарные машины и вертолет.

На данный момент известно об одном погибшем и девяти раненых. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

«Плюс одна фобия»,

«Моя фобия»,

«Соболезнования родным погибшего»,

«Был там несколько лет назад.. Это парк Грёналунд..конкретно этот аттракцион очень старый…»,

«Соболезную… всегда мечтала покататься на таких американских горках, теперь подумаю»,

«Больше не катаюсь», - обсуждают трагедию пользователи соцсетей.

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