Как пишет Politeka.net, в полиции рассказали подробности и обстоятельства преступления.
Все произошло в квартире в результате вспыхнувшего во время совместного употребления алкоголя конфликта.
«Луганчанин схватил нож и нанес смертельные ранения мужчине и женщине, с которыми временно проживал в квартире. Чтобы скрыть содеянное, также тяжело ранил знакомую хозяев и еще двух членов семьи», - рассказали в полиции.
Нападающего обнаружил военнослужащий, который как раз проходил неподалеку. Он услышал крики о помощи и увидел двух мужчин у подъезда дома, у одного из которых была травмирована рука.
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«Прибыв по вызову, мы обнаружили в квартире, где временно проживал потерпевший, мертвыми мужчину и женщину. Установлено, что во время употребления алкоголя между владелицей дома и квартирантом произошла ссора, во время которой мужчина схватил нож и ударил им несколько раз женщину и ее сожителя, который бросился ее защищать.
Чтобы скрыть преступление и не оставлять свидетелей, правонарушитель пытался также убить соседку, брата и сына погибшей, которых госпитализировали в больницу», - рассказали правоохранители.
Уроженца Луганской области, 1985 года рождения, правоохранители задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
Преступление произошло еще в ноябре прошлого года. И вот стало известно, что наконец-то состоится суд.
За убийство семьи киевлян мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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