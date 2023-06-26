Как пишет Politeka.net, в полиции рассказали подробности и обстоятельства преступления.

Все произошло в квартире в результате вспыхнувшего во время совместного употребления алкоголя конфликта.

«Луганчанин схватил нож и нанес смертельные ранения мужчине и женщине, с которыми временно проживал в квартире. Чтобы скрыть содеянное, также тяжело ранил знакомую хозяев и еще двух членов семьи», - рассказали в полиции.

Нападающего обнаружил военнослужащий, который как раз проходил неподалеку. Он услышал крики о помощи и увидел двух мужчин у подъезда дома, у одного из которых была травмирована рука.

«Прибыв по вызову, мы обнаружили в квартире, где временно проживал потерпевший, мертвыми мужчину и женщину. Установлено, что во время употребления алкоголя между владелицей дома и квартирантом произошла ссора, во время которой мужчина схватил нож и ударил им несколько раз женщину и ее сожителя, который бросился ее защищать.

Чтобы скрыть преступление и не оставлять свидетелей, правонарушитель пытался также убить соседку, брата и сына погибшей, которых госпитализировали в больницу», - рассказали правоохранители.

Уроженца Луганской области, 1985 года рождения, правоохранители задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Преступление произошло еще в ноябре прошлого года. И вот стало известно, что наконец-то состоится суд.

За убийство семьи киевлян мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Последние новости Украины:

Аттракцион-убийца – развлечения в известном парке закончились трагедией.

Также сообщалось о трагедии в Киеве - среди жертв молодая семья.

Кроме того, Politeka.net писала, кто будет править россией после Путина.