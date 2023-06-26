Жахлива аварія сталася на американських гірках у Швеції.

Трагічний інцидент стався у Стокгольмі. Там, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у парку розваг один із вагонів зійшов із рейок прямо під час руху.

Внаслідок аварії з вагону випали люди. На місце відразу прибули машини швидкої допомоги, пожежні машини та вертоліт.

На даний момент відомо про одного загиблого та дев'ятьох поранених. Три людини перебувають у тяжкому стані.

«Плюс одна фобія»,

"Моя фобія"

«Співчуття рідним загиблого»,

«Був там кілька років тому.. Це парк Ґреналунд..конкретно цей атракціон дуже старий…»,

«Співчуття… завжди мріяла покататися на таких американських гірках, тепер подумаю»,

"Більше не катаюся" , - обговорюють трагедію користувачі соцмереж.

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