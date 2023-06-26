Ужасные случаи произошли во Львовской области в минувшие выходные, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Львовской области.

Как предварительно установлено, в субботу, 24 июня около 14.40 в одном из сел Бибрской территориальной громады 9-летняя девочка прикоснулась к оборванной в результате урагана проводу линии электропередач, лежавшей на земле и получила поражение током.

Ребенок скончался на месте происшествия.

На следующий день, 25 июня, около 21.00 на пожарном водоеме в селе Малехов в результате поражения электрическим током погиб 12-летний мальчик, житель Волынской области.

Мальчик приехал к родственникам на каникулы.

По предварительным данным, во время рыбалки школьник, забрасывая удочку, задел проволоку линии электропередач и получил смертельное поражение током.

В тот же день около девяти часов утра на улице Таллинской во Львове на крыше локомотива было обнаружено тело 20-летнего жителя одного из сел Яворивского района без признаков жизни и с признаками поражения электрическим током.

Проводятся расследования, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествий.

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