Ужасный пожар охватил небоскреб, в котором живет много людей.

Страшный пожар произошел в 36-этажном жилом небоскребе.

Огонь охватил почти все здание в городе Аджман на севере ОАЭ, пишет Politeka.net.

Кадры масштабного пожара уже появились в сети. По данным СМИ, из дома эвакуировано более 100 семей, проживающих в этом доме.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Официальные лица утверждают, что пожар удалось взять под контроль и пламя не охватило соседние здания.

Отмечается, что подобный пожар уже был в 2016 году в том же доме.

Добавим, согласно данным ГСЧС , за последние сутки в Украине произошло 102 пожара.

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