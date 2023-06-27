Страшный пожар произошел в 36-этажном жилом небоскребе.
Огонь охватил почти все здание в городе Аджман на севере ОАЭ, пишет Politeka.net.
Кадры масштабного пожара уже появились в сети. По данным СМИ, из дома эвакуировано более 100 семей, проживающих в этом доме.
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О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Официальные лица утверждают, что пожар удалось взять под контроль и пламя не охватило соседние здания.
Отмечается, что подобный пожар уже был в 2016 году в том же доме.
Добавим, согласно данным ГСЧС , за последние сутки в Украине произошло 102 пожара.
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