Микроавтобус с пассажирами и легковушка «Ford» столкнулись в Вишневом Киевской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, пострадавшим оказана домедицинская помощь, движение на месте аварии перекрыто.

Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Mercedes Benz».

«К медикам пока обратилась одна пассажирка буса – у женщины перелом носа и сотрясение мозга. Ее госпитализировали в больницу», - сообщили в полиции.

Остальные участники ДТП получили незначительные повреждения.

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