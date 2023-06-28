Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, пострадавшим оказана домедицинская помощь, движение на месте аварии перекрыто.
Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Mercedes Benz».
«К медикам пока обратилась одна пассажирка буса – у женщины перелом носа и сотрясение мозга. Ее госпитализировали в больницу», - сообщили в полиции.
Остальные участники ДТП получили незначительные повреждения.
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