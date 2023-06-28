За прошедшие сутки, согласно данным Генштаба ВСУ, произошло более 30 боевых столкновений.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

На Бахмутском направлении украинские защитники вели наступление в районах населенных пунктов Роздоловка, севернее Соледара, южнее Парасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки, Курдюмовки.

«Имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал Андрей Ковалев.

Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Тем временем главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус сообщил, что вчера «были сутки штурмов».

«Мы продвинулись очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали», - сообщил Маркус, добавив, что видео он снимает с окопов на Запорожском направлении, в которых еще недавно сидели российские оккупанты.

«Сейчас куча их трупов, еще, слава богу, не воняют. Сейчас мы с боями будем продвигаться дальше вглубь. Очевидно, все будет не быстро, потому что оборона у них здесь очень плотная, очень качественно выстроена», - отметил Маркус, рассказав также о крайней позиции, которую они взяли вчера.

«Там была очень маленькая траншейка, но мы должны были всю ночь провести там, защищая ее. Чтобы сейчас продвигаться дальше. Буквально через пять минут мы собираемся на следующий штурм следующих позиций», – сообщил Маркус.

По словам защитника, об их планах враг, конечно, не знает.

«Мы все сделаем очень-очень секретно. Подползем к ним двумя группами и, даст бог, застанем врасплох… Короче, были мы вынуждены остаться на этой позиции на всю ночь, траншейка узенькая и вся усыпана трупами пи..... Пытались спать, по очереди. Мы буквально спали на трупах. Такого опыта у меня еще не было, честно говоря», - рассказал Маркус жуткие подробности.

Последние новости Украины:

Выросло количество жертв страшного удара по Краматорску.

Также сообщалось, что центр большого украинского города оккупанты накрыли "Искандерами".

Также Politeka.net писала о кровавом ДТП под Киевом.