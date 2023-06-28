Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, потерпілим надана домедична допомога, рух на місці аварії перекрито.
Попередньо встановлено, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем «Mercedes Benz».
«До медиків поки звернулась одна пасажирка буса - у жінки перелом носа та струс мозку. Її госпіталізували до лікарні», - повідомили в поліції.
Інші учасники ДТП отримали незначні ушкодження.
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Нагадаємо, зараз у Краматорську триває пошуково-рятувальна операція.
Наразі відомо, що жертвами ракетного удару стали 8 осіб, серед них троє дітей.
Кількість поранених зросла до 56 осіб.
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Також повідомлялося, що масштабна пожежа потрапила на відео.
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