Мікроавтобус із пасажирами та легковик «Ford» зіткнулись у Вишневому Київської області.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, потерпілим надана домедична допомога, рух на місці аварії перекрито.

Попередньо встановлено, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем «Mercedes Benz».

«До медиків поки звернулась одна пасажирка буса - у жінки перелом носа та струс мозку. Її госпіталізували до лікарні», - повідомили в поліції.

Інші учасники ДТП отримали незначні ушкодження.

Нагадаємо, зараз у Краматорську триває пошуково-рятувальна операція.

Наразі відомо, що жертвами ракетного удару стали 8 осіб, серед них троє дітей.

Кількість поранених зросла до 56 осіб.

Останні новини України:

Стали відомі подробиці жорстокого вбивства у центрі Києва.

Також повідомлялося, що масштабна пожежа потрапила на відео.

Крім того, Politeka.net писала про трагічну загибель випускниць – суд оголосив поліцейському своє рішення.