Не успев прийти в себя после подрыва Каховской ГЭС, жители Херсонщины каждый день страдают от массированных атак.

Так, российские войска в очередной раз обстреляли из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, БПЛА Бериславский и Херсонский районы, Херсон и его пригород.

В Херсоне под вражеский удар попали гражданские здания в микрорайонах Корабел, ХБК, Северный и в пригородах. После обстрелов люди находили остатки боеприпасов и неразорвавшиеся снаряды во дворах и огородах.

"Зафиксированы повреждения многоэтажных и частных домов, кафе, гаражей и автомобилей", - рассказали в полиции Херсонщины.

В пгт Антоновка из-за вражеских обстрелов повреждены дома на девяти улицах, ранены 36-летний мужчина и женщины в возрасте 81 и 60 лет.

В пгт Камышаны во время вражеских обстрелов на поле выгорело 10 га урожая ячменя.

Кроме того, российские оккупанты совершают преступления, ошеломляющие цинизмом.

Так, в полицию поступило сообщение, что во временно оккупированном с. Новая Збурьевка Скадовского района российские военные на БТР совершили наезд на 83-летнюю женщину.

В тот момент старушка просто стояла у забора дома. В результате наезда бабушка погибла на месте.

А во временно оккупированной Каховке ночью российские военные похитили из дома 39-летнего местного жителя.

Сейчас его судьба неизвестна.

Добавим, согласно официальным данным, на утро 28 июня на реке Днепр в створе поста "Херсон" уровень воды вошел в естественное русло, колебания уровня соответствуют естественным колебаниям этого времени года.

Подтопленными остаются 2 населенных пункта (2 дома) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

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