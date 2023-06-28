Не успев прийти в себя после подрыва Каховской ГЭС, жители Херсонщины каждый день страдают от массированных атак.
Так, российские войска в очередной раз обстреляли из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, БПЛА Бериславский и Херсонский районы, Херсон и его пригород.
В Херсоне под вражеский удар попали гражданские здания в микрорайонах Корабел, ХБК, Северный и в пригородах. После обстрелов люди находили остатки боеприпасов и неразорвавшиеся снаряды во дворах и огородах.
"Зафиксированы повреждения многоэтажных и частных домов, кафе, гаражей и автомобилей", - рассказали в полиции Херсонщины.
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В пгт Антоновка из-за вражеских обстрелов повреждены дома на девяти улицах, ранены 36-летний мужчина и женщины в возрасте 81 и 60 лет.
В пгт Камышаны во время вражеских обстрелов на поле выгорело 10 га урожая ячменя.
Кроме того, российские оккупанты совершают преступления, ошеломляющие цинизмом.
Так, в полицию поступило сообщение, что во временно оккупированном с. Новая Збурьевка Скадовского района российские военные на БТР совершили наезд на 83-летнюю женщину.
В тот момент старушка просто стояла у забора дома. В результате наезда бабушка погибла на месте.
А во временно оккупированной Каховке ночью российские военные похитили из дома 39-летнего местного жителя.
Сейчас его судьба неизвестна.
Добавим, согласно официальным данным, на утро 28 июня на реке Днепр в створе поста "Херсон" уровень воды вошел в естественное русло, колебания уровня соответствуют естественным колебаниям этого времени года.
Подтопленными остаются 2 населенных пункта (2 дома) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.
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