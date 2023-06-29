Объявлены алгоритмы действий при эвакуации, которая начнется в случае наступления чрезвычайной ситуации, связанной с ЗАЭС.

Так, кроме прочего, будет объявлена ​​эвакуация, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Так, по его словам, эвакуация будет объявлена ​​в Беленовской, Широковской, Долинской общинах, а также в Днепровском и Хортицком районах Запорожья.

Жителям сообщат адреса сборных пунктов, рекомендованный маршрут при эвакуации собственным транспортом, а также направление движения при эвакуации пешком.

Ранее Малашко сообщил, что в случае теракта на ЗАЭС могут эвакуировать около 140 тысяч человек. Также власти готовятся принимать людей с оккупированной территории.

Алгоритм действий при эвакуации будет таков:

Получив уведомление о начале эвакуации, сохраняйте спокойствие, выключите источники водо-, электро- и газоснабжения, потушите огонь в грубах.

Сообщите соседям и близким о начале эвакуации. Окажите помощь детям, лицам с инвалидностью, пожилым людям.

Также необходимо будет взять экстренный чемодан и отправиться собственным автотранспортом по спланированному маршруту в безопасную зону. Если это невозможно, необходимо будет идти в сборный пункт эвакуации вашего населенного пункта.

«Если Вы не можете самостоятельно выйти из помещения, Вам необходимо вывесить за окном или привязать к ручке входной двери белое полотно так, чтобы было видно с улицы, и сообщить органам местного самоуправления, подразделениям ГСЧС, Национальной полиции. Вам на помощь будут направлены работники социальных служб», – рассказал Малашко о том, как необходимо будет действовать в случае чрезвычайной ситуации.

По прибытии в сборный пункт эвакуации человек будет эвакуирован в промежуточный пункт эвакуации для проведения дозиметрического контроля и санитарной обработки при необходимости.

"Еще раз подчеркиваем важность тщательной защиты вещей, которые берете с собой, от контакта с окружающей средой и загрязнения радиацией (вещи должны быть герметично упакованы). По окончании дозиметрического контроля Вас будут перемещены в безопасную зону", - рассказал Малашко.

Напомним, в Запорожской области начинаются учения на случай подрыва россиянами атомной электростанции в Энергодаре.

Тренировка будет проходить на территории Запорожья и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках.

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