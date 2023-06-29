Так, кроме прочего, будет объявлена эвакуация, пишет Politeka.net.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Так, по его словам, эвакуация будет объявлена в Беленовской, Широковской, Долинской общинах, а также в Днепровском и Хортицком районах Запорожья.
Жителям сообщат адреса сборных пунктов, рекомендованный маршрут при эвакуации собственным транспортом, а также направление движения при эвакуации пешком.
Ранее Малашко сообщил, что в случае теракта на ЗАЭС могут эвакуировать около 140 тысяч человек. Также власти готовятся принимать людей с оккупированной территории.
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Алгоритм действий при эвакуации будет таков:
Получив уведомление о начале эвакуации, сохраняйте спокойствие, выключите источники водо-, электро- и газоснабжения, потушите огонь в грубах.
Сообщите соседям и близким о начале эвакуации. Окажите помощь детям, лицам с инвалидностью, пожилым людям.
Также необходимо будет взять экстренный чемодан и отправиться собственным автотранспортом по спланированному маршруту в безопасную зону. Если это невозможно, необходимо будет идти в сборный пункт эвакуации вашего населенного пункта.
«Если Вы не можете самостоятельно выйти из помещения, Вам необходимо вывесить за окном или привязать к ручке входной двери белое полотно так, чтобы было видно с улицы, и сообщить органам местного самоуправления, подразделениям ГСЧС, Национальной полиции. Вам на помощь будут направлены работники социальных служб», – рассказал Малашко о том, как необходимо будет действовать в случае чрезвычайной ситуации.
По прибытии в сборный пункт эвакуации человек будет эвакуирован в промежуточный пункт эвакуации для проведения дозиметрического контроля и санитарной обработки при необходимости.
"Еще раз подчеркиваем важность тщательной защиты вещей, которые берете с собой, от контакта с окружающей средой и загрязнения радиацией (вещи должны быть герметично упакованы). По окончании дозиметрического контроля Вас будут перемещены в безопасную зону", - рассказал Малашко.
Напомним, в Запорожской области начинаются учения на случай подрыва россиянами атомной электростанции в Энергодаре.
Тренировка будет проходить на территории Запорожья и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках.
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