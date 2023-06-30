Глава Николаевской ОГА Виталий Ким решил рассказать о первых днях вторжения. Руководитель области поделился воспоминаниями в эфире программы "Дом".

"Знаете, я часто задаю этот вопрос, почему, как это происходило. Но я считаю, что это не зависит от должности и что ты делал до 24 февраля, и что начал делать после. Большинство украинцев приняли решение 24 февраля, что они будут отстаивать государство и каждый на своем месте. Каждый думал, что куда бежать или не бежать, что я готов делать для своей страны. И я горжусь, что украинцы в большинстве своем сказали: "Нет, мы этого не принимаем, мы будем отстаивать, там где мы сейчас", - сказал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОГА рассказал, что когда администрация перешла на военные рельсы, то снялись все запреты и можно было противостоять врагу всеми возможными методами. При этом Виталий Ким добавил, что по его мнению, руководство области должно оставаться на своем месте, чтобы сотрудники видели, что власть находится на месте.

"В первый же день войны я собрал команду заместителей и аппарат и мы поговорили, я сказал, что все понимаю, у всех семьи-дети. Я там топать ногами не буду, я все пойму, вам никто не скажет, ибо оставили решение за нами, что делать - переезжать в защищенный пункт. Команда пошла посоветоваться и все остались", - сообщил Виталий Ким.

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