Популярный украинский комик и ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков, который родом из Мариуполя и состоит в браке со звездой "Женского квартала" Настей Короткой, стал героем нового интервью у Славы Демина. В этом разговоре Андрей Бедняков раскрыл много секретов и был предельно откровенным.

Так, среди прочего Андрей Бедняков рассказал об имуществе в захваченном российскими оккупантами Мариуполе. Как известно, шоумен родом из этого приазовского моря, и он очень болезненно переживает оккупацию родного города.

По словам Беднякова, он точно знает, что квартира, которую он отдал своей сестре, и в которой он был прописан, уже снесена. Осталась только квартира матери, дом не снесли, но Андрей Бедняков даже боится лишний раз о ней говорить.

"А там, где мамина квартира, вроде бы пока стоит, но я не знаю. Я боюсь спрашивать лишний раз, я лишний раз не хочу туда кого-то… Хотя, я уже это рассказываю, и это тоже не очень хорошо. Есть люди, которые приходят, они там живут, дали ключи, чтоб они там, ну… Наши друзья, не друзья, а друзья наших друзей, они заходят, да. Я не боюсь, что заберут квартиру. Я не боюсь, что снесут дом. Я боюсь, что я не достану фотографии мамы, отца, детскую грамоту, несколько книг, и такие вот артефакты, как магнитофон, и там мамины какие-то вещи, отца вещи. Вот этого я боюсь, а за квартиру я не переживаю", - поделился Андрей Бедняков.

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