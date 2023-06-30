Популярный украинский шоумен и ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков, который состоит в браке со звездой "Женского квартала" Настей Короткой, стал героем нового интервью у Славы Демина. В этом разговоре Андрей Бедняков раскрыл неожиданные подробности о себе и своей жизни во время войны.

Так, среди прочего артист признался, что отказался от двух видов развлечений, и не может переступить себя, чтобы вернуться к ним снова. Речь идет о бассейне и караоке. Как рассказал Андрей Бедняков, раньше они часто с семьей ездили в разные загородные локации и любили отдыхать у бассейна, однако сейчас он себе этого не позволяет.

"Я могу развлекаться, я посещаю заведения, я пью алкоголь. Но есть две вещи, которые я не делал и не могу переступить себя – это бассейн и караоке. Я не могу себя заставить это делать. Я даже не смотрю в ту сторону. Я в Одессе не был с начала полномасштабного вторжения, я не могу себя заставить поехать в Одессу. Потому что Одесса для меня это хоп-хэй, пошел, кальян покурил, какой-то ночной клуб, на какой-то там концерт. Я не могу, но я не осуждаю других", - говорит Андрей Бедняков.

При этом шоумен подчеркнул, что это сугубо его решение и оно обусловлено его внутренним состоянием. При этом он не осуждает людей, которые позволяют себе какие-то подобные развлечения.

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